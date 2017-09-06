День томича: известные уроженцы города расскажут историю своего успеха

В День томича, 9 сентября, известные уроженцы Томской области встретятся со своими земляками и расскажут, что помогло им преуспеть и прославить родной край. На площадке «Знакомьтесь, я – томич!» каждому интересному человеку выделят полчаса на вопросы, ответы и прочие радости общения. Скульптор, переводчик, футбольный тренер, супруги-танцоры и даже народная артистка постараются раскрыть секрет успеха.

9 сентября в Томске в День томича общение простых уроженцев города и достигших успеха жителей Томской области начнется 13.30 и завершится в 18.00. Спортсмены, люди творческих профессий, экскурсоводы, супружеская пара, посвятившая себя танцам и олимпийские чемпионы расскажут о своих успехах, ответят на вопросы подрастающего поколения, помогут начать реализовывать мечты. Фотографии тех томичей, кто не смог прийти на праздник, отправят на выставку, чтобы гости могли ознакомиться и с их биографиями.

Из творческих людей, которые поделятся своими секретами, стоит отметить поэта Андрея Олеара, автора памятника Чехову Леонтия Усова, известную артистку Людмилу Травкину, а также Лилию и Сергея Киреевых, организовавших студию «Музыка сердца». Музей истории Томска познакомит томичей с лучшим гидом России — Ксенией Васильевой, которая тоже является уроженкой города.

Среди спортсменов, которые посетят площадку «Знакомьтесь, я – томич!» 9 сентября, стоит отметить олимпийского призера — лыжницу Наталью Баранову, бывшего футболиста, ныне тренера — Руслана Ахиджака, и шестикратную чемпионку по гиревому спорту — Анастасию Золотареву. Их успехи должны популяризировать спорт среди томичей.