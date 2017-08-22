День томича состоится 9 сентября на Воскресенской горе в обеденное время. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 200000 жителей Томска. Главная сцена и различные зоны для развлечения будут расположены на пл. Ново-Соборной.

В первом месяце осени жителей города Томска ожидают два праздника — День томича и маленького томича. Эти мероприятия состоятся 9 числа. Стартует праздник в обед. Так, на Воскресенской горе запланировано торжественное поднятие флага города и залпы, которые дадут из пушки. Здесь также состоится флешмоб, в котором будет спета песня о городе 600 певцами.

После этого запланирован студенческий карнавал, он пройдет на набережной Ушайки. Ожидается, что на площадь выйдут представители от шести местных высших учебных заведений, которые пройдут до пл. Ново-Соборной. На этой площади будет подготовлена основная сцена, где проведут танцевальный флешмоб, выступят местные творческие коллективы, группа «Global TRAFFIC», «Город 312», «БРАВО».

На протяжении всего праздника на площади будут открыты различные площадки. На одной из них можно ознакомиться с жителями города, которые внесли большой вклад в развитие Томска и прославили его. На второй зоне разместят гамаки, безалкогольный бар, шатер с книгами. Также планируют развернуть площадку для стенографии, где все желающие смогут раскрасить большие полотна. Не обойдется праздник и без спортивных, игровых площадок. Они будут находиться около ТУСУРа. По словам организаторов, по всему городу пройдут торжественные мероприятия.