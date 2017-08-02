День ВДВ: на празднике более 3 тыс. бойцов Росгвардии охраняют порядок

День ВДВ: более трех тысяч росгвардейцев охраняют сегодня порядок на торжественных мероприятиях во многих городах России. Половина из них задействованы в Москве и Санкт-Петербурге. По первому сигналу все они готовы прийти на помощь правоохранительным органам для наведения порядка.

По сообщению информационного агентства “ТАСС”, сегодня вся страна отмечает день Воздушно-десантных войск. Праздничные мероприятия проходят во многих городах России, таких как Омск, Брянск, Пермь, Вологда, Уссурийск, Хабаровск, Рязань, Санкт-Петербург, Москва и другие.

Для наведения общественного порядка в случае необходимости и охраны людей во всех этих городах будут задействованы более трех тысяч бойцов Российской гвардии. Из них половина будет сотрудничать с правоохранительными органами в столице и Санкт-Петербурге.

Напомним, что сегодня, второго августа, в столице помимо праздничных гуляний пройдет специальное богослужение в храме, посвященное пророку Илие, считающемуся небесным защитником десантников и летчиков. Также служащие ВДВ дадут для москвичей и гостей города концерт на главной городской площади, после чего произойдет возложение венков к мемориалам солдат, погибшим в Великую Отечественную войну, и тем, кто погиб при исполнении своего долга в последующие годы.

Праздничные торжества также проходят в столичных парках, на Поклонной горе и в здании ЦПКиО, где запланирована встреча бывших солдат-десантников.