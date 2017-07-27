День ВМФ в Севастополе: в городе для посещения откроют боевые корабли

В День ВМФ в Севастополе откроют для горожан и туристов военные корабли. Все желающие сегодня смогут пройтись по кораблям: “Ладный”, “Самум”, “Азов” и другим. Время посещения с 14:00 до 18:00 по Москве. Также в военно-спортивном праздничном мероприятии примут участие более двадцати самолетов и вертолетов.

По сообщению информационного агентства “РИА Новости”, сегодня, в День военно- морского флота, в городе Севастополе можно будет посетить военные корабли и военные катера. Об этом рассказал Вячеслав Труханов, официальный представитель Черноморского флота в звании капитана 1-го ранга.

По его словам, пройтись по палубам боевых морских суден можно будет сразу после того, как в городе закончится парад и остальные праздничные мероприятия. Начало посещения запланировано на 14-00 по Москве и закончится в шесть часов вечера.

Для этой цели от причала морского вокзала будут отшвартованы три катера: “Раптор”, “Грачонок”, “Ивановец” и три корабля: сторожевой “Ладный”, ракетный на воздушной подушке “Самум” и десантный “Азов”.

Также в этот день в рамках военно-праздничных мероприятий будут задействованы более двадцати вертолетов и самолетов. Летчики за штурвалами разыграют перед севастопольцами и гостями города боевые сцены: поиск и уничтожение вражеских субмарин, доразведка вражеской противодесантной обороны, огневая подготовка для высадки десанта и другие. Закончится шоу спуском парашютистов с флагами и дымовыми шашками.