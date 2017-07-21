День ВМФ с размахом отметят в Воронеже. Так, местными властями было подготовлено 20 акций. Об этом сообщили в мэрии. Самым зрелищным шоу станет «День Нептуна», программа пройдет на Адмиралтейской площади.

30 июля в России отмечают День ВМФ. Жители и гости города Воронежа отметят этот праздник с размахом. Ранее мэрия заявила, что ими были организованы 20 праздничных акций.

Праздник начнется с соревнования по гребле, которое начнется в 08:30 на Петровской набережной. С Кольцовского сквера стартует праздничное шествие, оно запланировано на 10:00. Ожидается, что ветераны и военнослужащие ВМФ пройдут по пр. Революции, ул. Степана Разина и завершат демонстрацию на набережной Софьи Перовской. Традиционно в этот день возлагают цветы к памятнику Петра I и могиле Неизвестного солдата.

Самым зрелищным шоу в этот день станет программа «День Нептуна». Все желающие насладиться этим концертно-театрализованным представлением могут посетить Адмиралтейскую площадь, начало шоу в 11:00.

Помимо этих программ предусмотрены экскурсия на 1-ый линейный корабль ВМФ РФ, концерт, где будут выступать молодежные коллективы, выставка книг, турнир по строболлу и настольному теннису, различные спортивные состязания, детская дискотека, выставка работ местных художественных кружков, вечер кино, мастер-классы.

Напомним, на днях в городе торжественно был открыт новый каток. Сейчас здесь тренируются маленькие хоккеисты, фигуристы, хореографы. Для массового посещения развлечение будет доступно в октябре текущего года.