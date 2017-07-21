В Судаке (Крым) арестован пророссийский активист Дмитрий Джигалов, который в свое время судился с мэром города, ныне вице-премьером Крыма Владимиром Серовым. В квартиру Джигалова вломился спецназ МВД, провел обыск на незаконных основаниях, а самого активиста арестовал.

Информационный портал «Про Судак» рассказывает о незаконном аресте Дмитрия Джигалова, пророссийского активиста, который в 2014 году способствовал «Русской весне» на полуострове и проведению референдума. У политического оппонента Джигалова – бывшего мэра города Судака Владимира Серова появилось больше прав и возможностей после его назначения на должность вице-премьера Крыма. Поэтому 20 июля в квартире Дмитрия был проведен обыск силовиками МВД, найдено оружие – холодное и огнестрельное, так же у активиста изъяли все носители информации вроде компьютерной техники. Брат Дмитрия Константин какое-то время не знал, какую статью инкриминируют активисту, но его могли обвинить даже в «разжигании национальной розни». По словам Константина, арестовать могут любого из оппозиции, как это сделали с еще одним активистом — Олегом Семеновым.

Соратники Джигалова по «Антикоррупционному бюро Крыма» целый день не знали, куда увезли их товарища, телефон Дмитрия молчал. В десять вечера 20 июля Дмитрий Джигалов вернулся домой и заявил, что прокуратура не нашла оснований для его ареста, а изъятие его личных вещей вроде гаджетов и телефонов он обязательно обжалует. Арест активист связывает с антикоррупционной деятельностью бюро. Изъятие оружия было тоже высосано из пальца: ружье активист пока не может перерегистрировать из-за бюрократии, а кортик – их с братом семейная реликвия.

Мести со стороны проукраинского политика Владимира Серова Джигалов не видит, он считает, что для ареста достаточно бороться со взяточничеством. Но официально ему инкриминировали «межнациональную рознь»: он выложил в Сети видео с конфликтом вокруг переселения болгар в сталинские времена. Историю с флагами РФ, которые три года назад в Судаке срывал Владимир Серов, Джигалов с обыском не связывает.