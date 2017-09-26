Доку Умаров: вчера на территории Республики Ингушетии было найдено предположительное место захоронения одного из самых опасных террористов нашего времени – чеченца Доку Умарова. Кроме останков боевика были найдены скелеты еще четверых человек – сподвижников Умарова, выполнявших функции его телохранителей.

Двадцать пятого сентября на территории Республики Ингушетии были найдены останки лидера кавказских исламистов Доку Умарова. Пока что, до официального заключения экспертизы, они предположительно считаются принадлежащими известному террористу. Место, где лежал Умаров, показал силовикам один его из бывших соратников, который, по его словам, лично присутствовал на похоронах своего главы в 2013 году.

Помимо останков исламиста было найдено еще четыре скелета, принадлежащих, как полагают, телохранителям Умарова. Напомним, что сообщения в СМИ о смерти террориста появлялись в прошлые годы неоднократно. В первый раз его «похоронили» в 2000 году, потом в разные годы было еще несколько сообщений о его смерти, пока в 2014 году ФСБ официально не подтвердила, что Доку Умаров действительно убит. Последний раз он давал о себе знать в 2013 году. До настоящего момента место захоронения исламиста было неизвестно.

Сейчас останки Умарова и его телохранителей находятся в Москве на судебно-медицинской и генетической экспертизе, которая и поставит точку в этой истории. Напомним, что Доку Умаров брал на себя ответственность на многие теракты, которые происходили на территории России до 2013 года.