ДТП Лысково 29 января: под Лысковом погиб подросток, упав в машине с моста

В ДТП под Лысковом 29 января в Нижегородской области погиб подросток, упав в машине с моста. Как сообщает УГИБДД Нижнего Новгорода и области, трагедия произошла на грунтовой трассе «Бор — Сельская Маза». По факту ДТП проводится проверка, но известно, что водитель ГАЗ-67 нарушил все правила техники безопасности, какие только существуют.

Случай, по словам работников ГИБДД, просто беспрецедентный: пьяный водитель сел за руль «козлика», который был опасен для пассажиров. На машине обнаружены две шины с разным рисунком протектора, заднее сидение не было обеспечено ремнями для безопасности. Мальчику нечем было пристегнуться, оттого он и погиб. «Козлик» можно смело относить к категории «раритетных машин», но такому «антиквариату» нечего делать на дорогах. Неудивительно, что машина опрокинулась с моста и свалилась в реку Мазу. В ходе следствия пытаются выяснить, кем приходится погибший подросток взрослому 35-илетенему мужчине, который стал убийцей за рулем. Машина, будучи образцом старого, еще советского автопрома, нигде не числилась, не была застрахована, владелец не удосужился даже оформить полис и госсномера.

Ранее СМИ по Лысково писали о пожаре, который произошел в селе Малиновка 12 января. Два дома сгорели на территории 100 кв.метров, локализировали пожар 4 машины и 11 пожарных.