Елена Сотникова может стать мэром Ялты. Вчера состоялось внеочередное собрание сессии городского совета, на котором бывший министр юстиции РК была назначена на новую должность – и.о.градоначальника Ялты. По словам экспертов, это первый этап ее продвижения на пост мэра.

Вчера в Ялте состоялось 46-я внеочередная сессия местного городского совета. Во время совещания обсуждались важные вопросы, одним из которых является согласование назначения на должность 1-го заместителя главы ялтинской администрации Елены Сотниковой, ранее занимающая должность секретаря ялтинской ЕР. До нее этот пост занимал Владимир Блажнов.

Эксперты считают, что эти действия являются первым этапом продвижения бывшего министра юстиции РК, на пост мэра города. Ранее об этом уже прогнозировали. Необходимо отметить, что в скором времени со своей должностью также распрощаются Татьяна Кухтеева, Антон Тихомиров.

По сложившейся традиции Андрей Ростенко должен передать полномочия будущему градоначальнику города, но он передаст их первому заместителю. Через три дня он должен выйти из отпуска и написать заявление на увольнение. На следующий день сразу состоится сессия городского совета, где пройдет процедура его увольнения и назначения на должность и.о.мэра Сотникову. Собравшиеся на сессии должны будут запустить конкурс на пост главы ялтинской администрации. Исходя из регламента, данная комиссия должна осуществлять свою работу на протяжении месяца, а по истечению этого срока снова собирается сессия, где проведут голосование за двоих кандидатов. Ожидается, что комиссия выберет Сотникову. Что касается второго кандидата, его имя пока неизвестно.