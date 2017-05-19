Эвакуацию геев из Чечни произвела “Российская ЛГБТ-сеть”. За последние 1,5 месяца она вывезла оттуда сорок человек нетрадиционной ориентации, девять из них уже выехали за границу. Французское гей-сообщество подало в Международный уголовный суд иск против президента Чечни Рамзана Кадырова.

По сообщению из пресс-центра “Российской ЛГБТ-сети”, за последние 1,5 месяца, они вывезли из Чеченской республики 40 мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Девять геев после этого покинули пределы России.

По словам, главы ЛГБТ-сети, Игоря Кочеткова, такие меры были предприняты, ввиду начавшихся преследований гомосексуалистов в Чечне. Сообщалось, что в апреле, около ста человек из них были задержаны, а некоторые даже убиты. Оставшиеся геи, вынуждены скрывать свою ориентацию, но все равно они опасаются за свои жизни.

Кочетков сообщает, что на данный момент, за помощью к ним обратилось более 80 человек из Чеченской республики, на территории которой исповедуется ислам. Все они хотят уехать за границу, но процесс оформления виз и документов затягивается. Европейские власти и власти США опасаются, что к ним под видом чеченских беженцев приедут террористы.

Власти Чечни официально опровергают сведения о том, что в их республике происходит преследование гомосексуалистов, по той простой причине, что их там просто нет. Тем не менее, гей-сообщества Франции подали на президента Чечни Рамзана Кадырова иск в Международный уголовный суд, несмотря на то, что РФ уже выходит из-под юрисдикции этого суда, планируя к ноябрю 2017 года завершить этот процесс полностью.