Фестиваль красок Томск: на городском пляже ожидается не менее 10 тысяч человек

«Кожевниковская пивоварня» в Томске купила в этом году две тонны безопасной и легко смывающейся краски, которая не вызывает аллергию – на городском пляже 1 июля пройдет «Фестиваль Красок», ожидается 10 тысяч человек.

«ColorFEST» – аналог праздника Холи в Индии. Одна из пивоварен города Томска в этом году решила порадовать молодежь необычным и экзотическим развлечением. Для фестиваля была закуплена самая безопасная, гипоаллергенная, качественная краска. На нижних трассах Лагерного сада в 12.00 каждому участнику торжества будет выдаваться один пакетик. Считается, что тому, кого больше всего запачкают краской, больше всех повезет в следующем году. Весь день молодежи предстоит танцевать, общаться и знакомиться, купаясь в реке и ярких красках. Организаторы фестиваля надеются, что праздник пройдет весело и без происшествий.

Школы танцев кавказского, латиноамериканского и индийского направления будут бесплатно проводить мастер-классы для желающих, обучая азам движений и приглашая к себе в студию заниматься. Волонтеры научат делать фигурки из шариков, плести косы и становиться в асаны индийских йогов. С детьми будут играть аниматоры, также маленьких гостей приглашают аттракционы.

Вечер порадует томичей пенной вечеринкой и дискотекой. Для девушек, которым нет 25 лет, проведут конкурс красоты. Все томские красавицы, успевшие подать заявку до 25 июня, покажут себя и свои достоинства, и уже сегодня станет известно имя «Мисс фестиваля». Развлекать томичей будет местная кавер-группа «Rocking Radio», известная своим исполнением отечественных и зарубежных хитов.