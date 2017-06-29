Фестиваль ухи в Вольске состоится в первый день июля. Масштабное торжество стартует в 10:00 утра и начнется с костюмированного шествия и концерта. Ожидается, что в этот день в городе пройдут специальные мастер-классы, будет рыбный базар.

В первый день июля в Вольске состоится фестиваль ухи. Для жителей и гостей города приготовили большой список различных развлекательных мероприятий. Начало праздника стартует в 10:00 утра и откроет его костюмированное шествие, концерт группы «Незваный гость» и творческих коллективов района.

Ожидается, что местными умельцами на фестивале будут продемонстрированы разные изделия, а также проведены мастер-классы по их созданию. К примеру, желающие смогут научиться плести лапти и сети для рыб.

Для тех, кто любит рыбу, будет открыт рыбный базар с большим выбором свежей продукции. А посетив полевую кухню, гости фестиваля попробуют настоящую уху. На набережной состоится показательное выступление воднолыжников, которые приедут из Балакова. Еще одно выступление проведет местный спецназ, стрелковый клуб. Здесь будет выстроена военная техника.

Для тех, кто впервые посетил Вольск, предложат экскурсию по городу, она начнется в 14:00. Ранее сообщалось, что на торжество будут перекрыты шесть перекрестков. Что касается участников мероприятия, по утверждению главы района, всего было подано тридцать заявок. Также Виталий Матвеев добавил, что из этого списка будут семь иногородних команд.