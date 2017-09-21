Фильм "Матильда": на автобусах Владивостока появились баннеры против проката фильма

Баннеры, протестующие против показа скандально известной кинокартины “Матильда”, появились на маршрутных автобусах города Владивостока. Как сообщили в городской администрации, протестная реклама размещена на маршрутном транспорте коммерческого типа. Приказать убрать их – не в ведении администрации.

Волна протеста против выхода на экраны скандально известного фильма “Матильда”, рассказывающего о молодости последнего русского царя Николая Второго, докатилась и до Владивостока. В городе стали ездить маршрутные автобусы, на которых можно было увидеть баннеры, призывающие запретить фильм к прокату.

Городская администрация пояснила, что такого рода протестная реклама размещена исключительно на коммерческом транспорте, который находится вне регулирования городских властей. Поэтому запретить баннеры они не могут.

Выяснилось, что баннеры были размещены на автобусах, принадлежащих компании “Каслер”. СМИ обратились к ее руководству для получения подробностей. Но там им ответили, что площадки для рекламы на автобусах у них выкупила компания “НьюТон”. А в последней журналистам отказались давать какую-либо информацию по этому вопросу, напомнив о коммерческой тайне.

В региональном отделении антимонопольной службы пояснили, что никаких жалоб от граждан к ним пока не поступало. Им известна только жалоба от москвичей на появившийся в широком доступе трейлер к “Матильде”, и эта жалоба находится на рассмотрении. Напомним, что нашумевший фильм выйдет в прокат двадцать шестого октября.