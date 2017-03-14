Гей парад в Нальчике отменяется, власти назвали две важные причины

Северный Кавказ, не давая добро на гей-парады, нашел в важные причины отказать гомосексуалистам. Одна причина касается законодательства, вторая – традиций целого региона. Во-первых, кабардинцы и балкарцы, как «дети джигитов», не потерпят такого по отношению к мужскому предназначению. Во-вторых, на улице, которую зарезервировали геи, находится городской суд Нальчика.

Инициаторы гей-парада уже получили на руки бумагу с вежливым отказом, и теперь побегут жаловаться Европе на ущемление их прав. Администрация Нальчика пояснила: с одной стороны в регионе живут гостеприимные, открытые, толерантные люди – человеку другой нации они всегда стол накроют и на лучшее место посадят, да еще и подарят то, что гостю приглянулось больше всего. Но когда вопрос касается половой сферы – вся их доброта и толерантность улетучивается. А если по улицам со своими родителями будут ходить дети – вопрос отпадает сам собой: четыре года запрещено пропагандировать детям идеи ЛГТБ. Москвич и свердловчанин не будут диктовать условия там, куда ехали не то что со своим «уставом» – со своим «монастырем».

Всего в не толерантный и традиционный Северный Кавказ входит семь регионов, а в три из них гомосексуалисты побоялись даже обращаться с заявками. Чечня не поймет, а Ингушетия и Дагестан мало от нее отличаются. Нальчик уже отказался, реакцию еще трех регионов ждут до 20 марта, хотя непонятно, какой реакции секс-меньшинства ждут от Майкопа, Ставрополя и Черкесска. Зачем Владимир Климов и Николай Алексеев все это затеяли – другой вопрос.