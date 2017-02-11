Героя СССР Дмитрия Аристархова провели в последний путь в Нижнем Новгороде

Вчера, десятого февраля, в Нижнем Новгороде простились с местным Героем, ветераном Великой Отечественной войны Дмитрием Аристарховым. Он ушел из жизни несколькими годами ранее. В Нижнем Новгороде его считали настоящим героем и символом великих подвигов.

Дмитрий Аврамович ушел из жизни в возрасте 93 лет. Он имел очень насыщенную событиями биографию. Родившись в Украине, в молодом возрасте отправился на фронт, защищать рубежи своей родины от врага. Совершил настоящий подвиг, пройдя всю Великую Отечественную войну от начала и до победного конца. За годы службы получил пять ранений, но остался жив. На войне совершил несколько подвигов, за что и был награжден высокими званиями.

В январе 45-го взвод Аристархова провел бой против противника, силы которого в несколько раз превосходили силы красной армии. В ходе боевых действий советские войска уничтожили семь стратегически важных боевых позиций врага, но со всего взвода в живых остался только Дмитрий Аврамович.

После окончания войны Аристархова наградили несколькими высокими наградами, в том числе и наградой Героя Советского Союза.

Аристархов продолжал служить в красной армии и после окончания войны. На заслуженный отдых вышел только в 1973 году. В Нижнем Новгороде все это время помнили о подвигах Героя.

Простились с Аристарховым сотни местных жителей, а похоронили ветерана на «Марьиной Роще».