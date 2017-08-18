Стартовало голосование за часовню в городе Томск. Высказать свое мнение жители города могут на официальном сайте мэрии. Строительство часовни планируется на пл.Новособорной, если этот проект найдет поддержку у 80% населения города.

В городе Томск планируется строительство часовни. По проекту новая постройка появится на пл.Новособорной. Это станет возможным по итогам голосования, которое на днях стартовало на официальном сайте мэрии. По утверждению городской администрации, постройка начнется только после того, как во время голосования будет набрано 80% голосов в пользу проекта. Сообщается, что на сайте каждый желающий житель Томска может высказать свое мнение.

Также на официальном портале можно найти информацию и материалы самого планируемого строительства. Помимо ознакомления, горожане имеют возможность оставить свои предложения или замечания, связанные с новым проектом. Этим будет заниматься специальный комитет, связаться с которым можно по телефону, электронной почте. Возможность эта ограничена временем, жителям Томска стоит поторопиться до 25 сентября.

Напомним, несколько месяцев назад городская дума изменила границы ООПТ, чтобы осуществить здесь постройку часовни. Об этом ранее высказывалась местная епархия. Данная тема вызвала бурную дискуссию среди жителей города. Поэтому с проектом решили подождать, так как это может привести к расколу общества.