Игорь Куксин, известный репортер из Томска, был найден мертвым в реке в субботу, 24 июня. Мужчина отправился на рыбалку с друзьями, которые утром не обнаружили его в палатке. Позже тело журналиста было найдено в воде. Ведется расследование.

Сегодня жители Томска провожают в последний путь известного в городе журналиста, репортера, старшего преподавателя кафедры международной журналистики СПбГУ — Игоря Куксина. Мужчина трагически погиб в субботу, 24 июня, в реке в окрестностях Томска. Накануне Куксин отправился с друзьями на рыбалку с ночевкой. Утром его не нашли в палатке. Позже из реки выловили тело журналиста. Как оказалось, он утонул ночью. Обстоятельства и причины смерти Куксина сейчас выясняет следствие.

Игорь Куксин хорошо известен томичам еще с начала 90-х годов, когда вплоть до начала двухтысячных он вел репортажи из самых горячих точек страны. Например, снятые им материалы на Северном Кавказе в то время служили основой для таких передач, как “Репортер”, где Куксин рассказывал о командировках, предпринимаемых томскими правоохранителями в Чечню.

Работать в Томских средствах массовой информации он начал в девяностые годы после того, как получил филологическое образование в местном государственном университете. Его профессиональный путь начинался с газеты “Томский вестник”, и дошел до ведущего программы “Тема дня”. В последние годы Игорь Куксин также работал преподавателем в Высшей школе журналистики государственного университете Санкт-Петербурга. На момент смерти ему было 54 года.