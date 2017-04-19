Ирина Вахрушева из Верхней Пышмы была убита 34-летним токарем. На данный момент, он находится под стражей, против него заведено уголовное дело. Преступник напал на девушку во время ее звонка подруге, затащил в подвал, изнасиловал, а затем убил. Тело жертвы он закопал за городом.

Семнадцатого апреля в Верхней Пышме был задержан 34-летний мужчина, родом из Екатеринбурга. Ему предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой. Сначала он отрицал свою вину, но затем сознался и показал место, где закопано тело жертвы.

По сообщению ural.aif.ru, Вечером 15 апреля Ирина Вахрушева вышла из дома и направилась в гости к своей подруге. По дороге она набрала ее номер, но договорить до конца не успела. Когда разговор внезапно прервался, и Ирина в гости так и не пришла, подруга начала волноваться и отправила на поиски девушки своего гражданского мужа. Тем же вечером они подали заявление в полицию.

На следующий день родственники Ирины организовали поиски пропавшей, обратившись к поисковым отрядам через соцсети. Добровольцы-поисковики быстро вышли на след. Рядом с домом по пути к подруге Ирины они нашли ее сумку и окровавленный воротник куртки. Следственный комитет сразу после этого возбудил уголовное дело по статье “Убийство”. Семнадцатого апреля оперативники вышли на след 34-летнего токаря, имя которого пока не разглашается. После допроса он сознался, что во время звонка напал на девушку и попытался затащить ее в подвал одного из домов. Дверь в подвал была закрыта, поэтому он изнасиловал несчастную прямо на лестничной площадке, а затем убил. Тело он погрузил на свое авто и вывез за город, где закопал вместе с личными вещами.

До рассмотрения всех обстоятельств дела, преступник останется под стражей.