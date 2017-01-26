Карантин в Кургане 2017: порог заболеваемости превышен на 20%

В конце января — начале февраля дети не ходят в школу или из-за низких температур, или из-за гриппа. Школьников Кургана и области 26 января решили отправить на занятия, а отпускать домой те классы, где больше всего гриппующих детей. Наблюдается высокая заболеваемость ОРЗ, ОРВИ и гриппом А и В – порог превышен на 20%.

Резкий, неожиданный скачок заболеваемости гриппом наблюдался на третьей неделе нового года и в 2016 году. Но тогда превышение порога достигло только 14%. В первые недели января с признаками гриппа в больницу поступали дети, которых решили оградить друг от друга, а сейчас на симптомы вируса жалуются взрослые. На работу актировки не введешь, люди заражаются на улице, на производстве, в гостях. Курган и Шадринск ввели «точечный» карантин, отпуская домой только самые «вирусные» классы. Детские сады пока не отпускают на карантин, но медсестры тщательно осматривают каждого ребенка.

В отличие от Кургана, Шадринск напуган ростом заболеваемости и объявит завтра, 27 января, карантин. Для взрослых, которые должны ходить на работу, введен «масочный режим», запрещены мероприятия в закрытом помещение. Ситуация со школьниками Шадринска прояснится только когда заболеваемость сойдет на нет, массовые мероприятия для них отменены.