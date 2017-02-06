Карантин в Томске в 2017 году опровергнут мэрией города

Мэрия Томска опровергла факт карантина в своем городе – школы и детские сады не закрывались на «каникулы». Слухи, основанные на новости прошлого года, которая неизвестно как попала в список свежих новостей, мигом разлетелись по городу. Но дети учатся в штатном режиме, и никто не отпускал их на наделю по домам из-за гриппа.

Администрация города успокаивает томичей и призывает обратить внимание на дату новости. Там значится 2016 год, в прошлом году действительно в области бушевал калифорнийский грипп, который называли свиным. В этом году ситуация не настолько катастрофическая, чтоб дети сидели дома в ущерб занятиям, подготовки к ЕГЭ и летних каникул. Чтоб и дальше в городе не ввели повсеместный карантин, мэрия рекомендует масочный режим. На работу и по магазинам надеваются маски из аптеки, а дома, при уходе за больным гриппом, стоит сделать маску их нескольких слоев марли. Послезавтра, 8 февраля, специальный Совет по гриппу решит, уместен ли карантин в Томске.

В 2017 году эпидемпорог в Томске ни разу не был превышен, новый штамм гриппа «бьет» не массовостью, а осложнениями. К тому же «гонконгский грипп» выбирает в качестве жертв взрослых людей, 15-и лет и старше, тяжелее всего его переносят старики, они и умирают от него больше всех. 1 февраля карантин в Томске был, но «точечный», разные классы разных школ отпускали домой, но потом заболеваемость спала. Стоит сравнить показатели прошлого и этого года. В 2016 году эпидемпорог был превышен на 170%, в этом – всего на 25%, и пострадает в основном старшее поколение.