Карантин в Уфе 2017 установлен до 21 января включительно

В Уфе объявлен карантин из-за гриппа до 21 января включительно, а дальше город будет ориентироваться по ситуации. Все зависит от пика заболеваемости: пока эпидемия в разгаре – детям лучше не находиться в одном тесном помещении со спертым воздухом. В понедельник, за выходные, точно станет ясно, имеет смысл отпускать детей в школу или лучше их поберечь.

Глава администрации Уфы Ирина Ялалова заявила, что учебный процесс полностью компьютеризирован, и потому не прерывается. Детям дают уроки по электронной почте, работает система рассылок, никто не может сказать, что не получил материал. Школы имею свои сайты, педагоги ведут электронные дневники и выставляют оценки, знания можно проверить путем системы тестирования. Главное, чтобы дети не воспринимали дни карантина как продолжение каникул и не заражались в общественных местах. Не имея возможности заражать друг друга, школьники стали меньше болеть, зато дошкольники в Уфе больше болеют на 10,7%. Отсутствие карантина в детских садах привело к заболеваемости.

Как заявляет «Роспотребнадзор», эпидемпорог среди взрослых на 176% выше нормы, поскольку люди вынуждены работать, некоторые делают это, заразившись гриппом. На сегодня помимо грипп А и его разновидностей в Уфе наблюдается парагрипп, ОРЗ и ОРВИ, аденовирусы, негриппозные вирусы и бактериальные инфекции. Месяц в Уфе и области заболеваемость гриппом растет, но этот рост врачи называют умеренным.