Казань: Более 60 казанских ребят получили подарки в рамках акции «Помоги Деду Морозу»

В Казани 66 ребят, воспитанников школы-интерната №11 для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, получили подарки в рамках благотворительной акции «Помоги Деду Морозу».

Всего Почта России доставила детям из детских домов около 3,5 тыс. подарков. Новогодние подарки заказывали неравнодушные россияне, в том числе сотрудники почты, на сайте «Почтамаркет» и оплачивали их, не выходя из дома или офиса. Акция прошла во второй раз.

Подарки к Новому году заранее выбирали сами ребята вместе с воспитателями. Всего в акции приняли участие дети разного возраста из 76 детских домов и интернатов, расположенных в 61 регионе страны, сообщает пресс-служба «Татарстан почтасы», филиала «Почты России».

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани