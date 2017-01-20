Казань: В городском вокальном конкурсе «Две звезды – учитель и ученик» примут участие 24 дуэта

26 января в Доме работников образования Казани пройдет городской конкурс вокальных дуэтов среди педагогов и учеников «Две звезды – учитель и ученик-2017». В ходе районных этапов для участия в городском конкурсе отобрано 24 дуэта. По сравнению с прошлым годом число конкурсантов выросло вдвое.

Педагоги дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города вместе со своими учениками исполнят песни на разные темы: любовь к Родине, к маме. Среди исполняемых произведений будут как классические, так и народные, авторские. Особенностью этого года станет исполнение дуэтами песен на разных языках.

Участников будет оценивать компетентное жюри, в составе которого признанные мастера своего дела, педагоги, известные деятели искусств, заслуженные и народные артисты Татарстана.

Конкурс дуэтов «Две звезды – учитель и ученик-2017» завершится объявлением победителей и награждением дипломами Управления образования Казани участников праздничного новогоднего бала, который прошел 30 декабря 2016 года.

Начало конкурса вокальных дуэтов среди педагогов и учеников — в 14.00, сообщает в Доме работников образования Казани.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани