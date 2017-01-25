Казань: В столице Татарстана откроется выставка, посвященная основателю асептики

26 января в Казанском государственном медицинском университете откроется историческая выставка, посвященная выдающемуся венгерскому врачу-акушеру Игнацу Филиппу Земмельвейсу.

В 1847 году доктор Земмельвейс установил, что «родильная горячка», от которой в те времена умирало до 50% рожениц, передается через загрязненные руки врачей. Тогда врач впервые выступил перед коллегами с требованием обеззараживать руки перед проведением медицинских манипуляций, что позволило снизить смертность в десятки раз и спасти сотни тысяч жизней.

В торжественном открытии выставки примут участие Генеральный Консул Венгрии в Казани Ференц Контра, ректор Казанского ГМУ, профессор Алексей Созинов, представители медицинской общественности Казани и Татарстана.

Выставка приурочена к 170-летию с момента открытия асептики. Открытие запланировано на 11.00 по адресу: ул.Бутлерова, 49б, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани