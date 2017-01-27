Казань: В столице Татарстана стартует экскурсионный проект «Казань глазами инженера»

В столице Татарстана запускается проект «Казань глазами инженера», который призван рассказать, как устроен город с точки зрения инженера.

Цикл пешеходных экскурсий откроется 4 февраля посещением Казанского Кремля, на территории которого находится множество музеев, Благовещенский собор, мечеть Кул Шариф и другие архитектурные объекты.

5 февраля состоится экскурсия «Мечети Казани», в ходе которой участникам расскажут о том, почему старые мечети города проектировались русскими архитекторами, и как это породило уникальный стиль татарских мечетей, не похожих на традиционные восточные святыни мусульман.

Аналогичные экскурсионные проекты давно работают в Москве и Санкт-Петербурге: это не только экскурсии, но и лекции, и детские мастер-классы. В отличие от обычных краеведческих туров, гиды рассказывают о памятниках архитектуры, рассматривая их с точки зрения инженера. С 2014 года проект «Москва глазами инженера» занимает верхние строчки в рейтинге «TripAdvisor» среди развлекательных компаний столицы, а в 2015 году стал победителем международного конкурса инноваций в образовании (КИвО). Ежемесячно в Москве 10 штатных гидов проводят 80-120 экскурсий для 1200 человек, сообщают организаторы.

Идеолог проекта – Айрат Багаутдинов, выпускник КГАСУ, историк инженерии, экскурсовод, лектор. Он автор книги «Что придумал Шухов» (издательство «Арт-Волхонка», 2016), автор идеи и ведущий сериала «Дело техника».

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани