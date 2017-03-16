Казань вошла в ТОП-3 популярных городов России для отдыха на майские праздники

Казань вошла в тройку городов России, популярных у туристов на майские праздничные выходные. Туристы бронируют проживание в среднем на три ночи и потратят 3 тысячи рублей в сутки.

В топ-10 городов, популярных для путешествий в этот период, помимо столицы Татарстана входят Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Великий Новгород, Сергиев Посад и Выборг.

В первой десятке зарубежных городов, популярных для путешествий на майские праздники, значатся Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига.

Самые популярные направления для путешествий и отдыха на майские праздники определил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. Рейтинг основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая.

По данным агентства «ТурСтат», в 2017 году число путешествий по России на праздничные выходные выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани