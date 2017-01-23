Казанские коллективы приглашают принять участие в хоровом чемпионате России

28-31 марта в Санкт-Петербурге пройдет финальный этап хорового чемпионата России. Участие в конкурсе может принять любой любительский, учебный и церковный хоровой коллектив страны.

Финальный этап пройдет в 2 тура: отборочный (участвуют любые хоры) и финальный (участвуют хоры, прошедшие открытый кубок или отборочный этап). Соревнования пройдут в 6 номинациях.

В рамках этапа состоятся круглые столы для педагогов по итогам выступлений и практические мастер-классы по вокалу. Помимо этого, участники финального этапа получат возможность выступить сводным хором в одном из крупнейших и узнаваемых храмов Санкт-Петербурга – Казанском кафедральном соборе.

Хоровой чемпионат России проводится ежегодно, начиная с 2015 года. За это время в конкурсе приняли участие более 110 хоровых коллективов со всей страны, сообщают организаторы. Подать заявку, ознакомиться с правилами участия и другой информацией можно на конкурса.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани