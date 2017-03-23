Казанские зрители смогут насладиться армейским юмором на отборочных играх КВН

25 марта в Казани пройдет отборочная игра КВН среди команд военных образовательных организаций на кубок Министерства обороны РФ. Зрители смогут насладиться армейским юмором в КРК «Пирамида».

В отборочном этапе в Казани примут участие 5 команд: «Экипаж» (Военный институт Общевойсковой академии Вооруженных Cил РФ, Казань), «Кремлевские курсанты» (Военный институт Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ, Москва), «Накрыло» (Военно-воздушная академия, Сызрань), «13-я страница» (Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ, Смоленск), «Морские волки» (Военно-морская академия, Калининград). Начало игры в 17.00.

Отборочные этапы игр КВН на Кубок Министерства обороны РФ проходят с 15 марта по 9 апреля в Костроме, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Всего в играх принимают участие 31 команда, финал же пройдет 20 мая в Центральном академическом театре Российской Армии (Москва), сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани