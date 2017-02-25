Масленица Казань: 11 площадок города встретили масленичные гуляния

Чтоб жители Казани повсеместно встретили Масленицу, мэрия города задействовала 11 площадок. Чтоб весело и вкусно провести время, не надо было ехать в центр города – в каждом районе под ДК казанцев ждали мероприятия. Зиму, правда, не везде сжигают – не все мусульмане желают проникаться православным обрядом с языческими корнями.

Национальный комплекс «Туган Авалым» сжигание Зимы не обещает, зато третья порция блинов выдается бесплатно. Ярмарка народных промыслов решила проблему подарка любимым мужчинам на 23 февраля – в этом году «Мужской день» и гуляния на Масленицу совпадают. В «Эрмитаж-Казань» стоит отправиться тем, кто ценит русскую культуру: дети во время квеста будут «спасать Масленицу» и слушать о том, во что их сверстники в дни Императорской России играли на Масленицу. А тем, кто все-таки хочет сжечь Зиму и прогнать ее из татарского края, добро пожаловать на Лебяжий. Там есть и чучело Мораны-Зимы, и нетронутые внезапной оттепелью ледяной городок.

Плюсовые температуры пришли в республику Татарстан неожиданно и поменяли планы жителям города. Около кукольного театра «Экият» ледяной городок «потек», стал опасным для детей и взрослых, потому эго взятия не будет. Но горожане не расстроятся: в Казань на Масленицу мэрия пригласила группу «На-на», которая «гремела» в 90-е, а «разогревать» коллектив будут местные фольк-ансамбли «Красная Горка» и «Коляда».