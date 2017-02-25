Масленичные гуляния: как Россия прощается с Масленичной неделей

Масленичная неделя – подготовка к Великому Посту, подходит к своему концу. Завтра 26 февраля наступает воскресение, названное в народе Прощенным. Принято друг у друга просить прощения, чтоб без обид и недомолвок вступать в Великий Пост. Субботу масленичной недели, которую называют «золовкиной», можно использовать для отдыха и гуляний.

В Казани погодные условия отразились на ледяном городке, потому гулять и весело проводить время можно не везде. Плюсовые температуры сделали сооружения негодными для игр, последние дни «Масленицы-2017» перенесли из-под театра кукол «Экият» на ул. Павлюхина 57. Мэрия Казани решила таким образом предотвратить несчастные случаи: последние дни гуляний должны закончиться весельем, блинами и хорошим настроением, а не больницей. Каждый дом культуры города предложит свою программу, которая в чем-то будет отличаться от других, а все деньги с фестиваля блинов организаторы направят в кризисный центр «Мамин дом». Для участия нужно спечь вкусные блины и подороже их продать, так же на благотворительном аукционе будут продаваться детские рисунки.

Сжигать чучело Зимы принято в последний день Масленичной недели, в Прощеное воскресение. Целую неделю Зиму выгоняли, как умели – «будили медведя», дрались на кулаках, согреваясь, пекли символ солнца, и потому она должна уступить дорогу Весне. В СМИ можно прочитать, что в каком-то городе на площади жгли Масленицу, но это неверное определение. Сжигали чучело Зимы-Мораны, а Масленица – это праздник и традиция. В языческие времена масленичные гуляния длились две недели, но Церковь их сократила вдвое, видя, что праздник перерастает в непотребство римских языческих праздников.