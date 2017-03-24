Мэрия Казани присоединится к «Часу Земли»

25 марта состоится самая масштабная в мире экологическая акция «Час Земли». В этом году темой мероприятия станет ответственное отношение человека к природе.

Акция инициирована WWF в 2007 году, она призывает людей всего мира на один час объединиться в знак неравнодушия к будущему планеты. Для участия в «Часе Земли» жителей призывают с 20.30 до 21.30 отключить освещение жилых помещений, электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, а также принять другие меры, направленные на снижение потребления электроэнергии.

Традиционно к акции присоединится и Мэрия Казани. На один час будет отключена подсветка здания Исполнительного комитета и столичной Ратуши.

Слоган «Часа Земли-2017» – «Меняй себя, а не планету». Акция проводится ежегодно в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы и символизирует солидарность жителей различных стран в решении проблем энерго- и ресурсосбережения, улучшения экологической ситуации в планетарном масштабе. Традиционно в разных городах в поддержку Часа Земли пройдут велопробеги.

В 2016 году в «Часе Земли» приняли участие 172 страны и более 2 млрд человек. В России акцию поддержали 20 млн человек из разных городов. В Казани на время проведения акции была отключена архитектурно-художественная подсветка Музея-заповедника «Казанский Кремль», здания Кабинета Министров РТ, Государственного Совета РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева, IТ-парка. Акцию поддержала и Мэрия города Казани. По данным природоохранной организации «Всемирный фонд дикой природы» (WWF), Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли-2016». можно узнать на сайте акции.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани