С 1 февраля 2017 года оплата за детсад в Казани будет зависеть от фактической потребности родителей

С 1 февраля меняется форма оплаты за пребывание ребенка в детском саду. Основной квитанцией оплачивается базовая часть — пребывание в 10,5-часовой группе с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Дополнительную квитанцию родители будут оплачивать только в том случае, если семья заинтересована в более длительном нахождении ребенка в детском саду — еще 1,5 часа в группе по присмотру и уходу в вечернее или утреннее время. Это новшество вводится в целях перехода к оплате за фактическую потребность в пребывании ребенка в дошкольном учреждении.

При этом, для удобства родителей также с февраля будут скорректированы графики работы групп, благодаря чему родители имеют возможность выбрать удобное время для посещения ребенком детского сада:

Кол-во групп с 10,5 часовым режимом работы в ДОУ с 01.02.2017 — 2755 групп.

Время работы 10,5 часовых групп (кол-во групп):

6.30-17.00 — 28

7.00-17.30 — 821

7.30-18.00 — 1852

8.00-18.30 — 47

8.30-19.00 – 7.

Выбор графика работы осуществляется в каждом детском саду на основе пожеланий большинства родителей.

Многолетний мониторинг, а также проведенное в осенне-зимний период анкетирование родителей показали, что фактически только 1120 из 20454 детей, посещающих 12-часовые группы, нуждаются в данном режиме, а 19334 ребенка находятся в них меньшее время. В результате переход на базовый 10,5-часовой режим работы групп позволит снизить финансовую нагрузку на родителей этих 19334 детей (а это 28% от общего количества воспитанников казанских детсадов). По сравнению с январской квитанцией экономия для них в среднем составит 335 руб. в месяц.

Для большинства же родителей оплата останется на том же уровне, что и в январе, поскольку 47342 (70%) казанских малышей и раньше посещали группы с 10,5-часовым пребыванием. Также фактически не изменится по сравнению с январем оплата для родителей детей, ранее посещавших 12-часовые группы, которые примут решение о сохранении такого режима для своих детей. Единственное изменение для них состоит в том, что сумму они будут оплачивать не одной, а двумя квитанциями.

Вместе с тем, 8590 воспитанников (это 13% от общего количества посещающих детсады детей), ранее зачисленные в группы с 10,5 часовым пребыванием, регулярно в утреннее или вечернее время посещают так называемые «дежурные» группы. Фактически они примыкают к 12-часовым группам без оплаты за дополнительное время. Но поскольку таких групп с февраля не будет, родителям этой категории детей предстоит сделать для себя выбор – или найти удобный для семьи график работы группы, или оплачивать дополнительную квитанцию.

Стоимость услуги по осуществлению присмотра и ухода в утреннее или вечернее время (1,5 часа) сверх базового режима за одного воспитанника в месяц составит 300 рублей.

Услуга по присмотру и уходу за ребенком будет предоставляться родителям после подачи заявления на имя руководителя ДОУ и заключения дополнительного договора с детским садом.

Поскольку затраты, которые несет дошкольная образовательная организация при оказании услуги по присмотру и уходу за воспитанниками, не зависят от числа детей, данные расходы включены в размер родительской платы в качестве постоянной величины. Поступившие средства будут направлены на оплату труда персонала, осуществляющего присмотр и уход.

12-часовой режим работы сохранится только в группах компенсирующей и оздоровительной направленности для детей с нарушениями зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, для детей с тубинтоксикацией. Всего в городе по адаптированным программам работают 25 ДОУ, 78 групп (1-3 года 10 групп, 3-7 лет 68 групп) с охватом 1096 детей.

Справка: В настоящее время в системе дошкольного образования г.Казани функционируют 2846 возрастных групп с охватом 67796 детей в 335 образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани