Сократился срок ответа на запрос сведений для кадастрового учета и регистрации прав

Срок ответа на запрос необходимых сведений для кадастрового учета и регистрации прав сократился. Новая редакция закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматривает для ответа два дня.

Если раньше в рамках межведомственного информационного взаимодействия по запросу специалистов кадастровой палаты муниципалитеты должны были предоставить распоряжение об изменении вида разрешенного использования земли в течение пяти рабочих дней, то сейчас это делается быстрее. Таким образом, законодатель сократил и сроки проведения учета.

Для того чтобы владельцы недвижимости не тратили время на хождение по кабинетам в поисках необходимых документов для учета, органы госвласти и местного самоуправления предоставляют данные о принятых ими решениях самостоятельно. В основном на это отводится пять дней. Так, например, в течение этого времени в орган регистрации должен быть направлен акт о переводе жилого помещения в нежилое или постановление об изменении адреса объекта. А вот документы об установлении границ муниципальных образований, населенных пунктов, охранных и территориальных зон направляются в течение шести месяцев с момента их принятия. При этом перечень зон, границы которых должны быть отражены в кадастре, существенно пополнился. Новый закон предписал передавать в кадастр сведения о границах игорных зон, охотничьих угодий, лесничеств и других территорий.

Помимо этого, сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус должен передать в течение трех дней с момента его выдачи. В течение такого же срока сотрудники ЗАГСа должны направить сведения о регистрации смерти. В первую очередь это послужит защитой от возможных махинаций на рынке недвижимости.

Также согласно закону «О государственной регистрации недвижимости», вступившему в силу 1 января этого года, срок внесения в кадастр сведений, поступивших по межведомственному взаимодействию, сократился в два раза: с тридцати до пятнадцати дней.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани