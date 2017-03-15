Татарстанские госавтоинспекторы проводят акцию «Весенние каникулы»

С 15 по 28 марта в Татарстане проходит акция «Весенние каникулы», направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. На этот период запланированы массовые проверки водителей транспортных средств на предмет соблюдения ими Правил дорожного движения, связанных с перевозкой в автомобилях юных пассажиров, а также фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.

В общеобразовательных организациях пройдут профилактические беседы сотрудников ГИБДД с учащимися и их родителями. Совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с педагогами состоятся в школах, детских садах, отделах образования. Тематические лекции пройдут в автотранспортных предприятиях и других организациях.

Не останутся без внимания сотрудников ГИБДД и малолетние пешеходы, игнорирующие требования ПДД. Факты нарушения правил перехода дороги полицейские будут пресекать совместно с отрядами юных инспекторов движения. Информация о нарушениях будет передаваться по месту учебы пешеходов для дальнейшей профилактической работы.

Отметим, за 2 месяца этого года на дорогах республики было зарегистрировано 64 ДТП с участием детей, в которых 2 ребенка погибли и 67 были травмированы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 16,9%, количество пострадавших – на 18 детей. Также зарегистрировано 28 наездов на юных пешеходов.

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в период школьных каникул во избежание наездов на юных пешеходов. Также необходимо помнить, что дети в возрасте до 12 лет должны перевозиться в автомобилях только с использованием детских удерживающих устройств (детских автокресел), соответствующих росту и весу ребенка, а дети старше 12 лет – с пристегнутыми ремнями безопасности.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани