В Казань прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу

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Сегодня в столицу Татарстана прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В международном аэропорту «Казань» его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В рамках своего визита в столицу Татарстана Сергей Шойгу посетит производственные площадки Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова — филиала ПАО «Туполев» и ознакомится с деятельностью предприятия.

После осмотра заводских цехов министр обороны России проведет рабочее совещание по вопросам производства самолета Ту-160, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани