В Казани открыли мемориальную доску памяти Наби Даули

В Казани на фасаде дома №3 по улице Галактионова появилась мемориальная доска татарскому писателю и поэту Наби Даули. Надпись на ней гласит, что с 1961 по 1973 годы здесь жил видный татарский деятель, участник антифашистского движения в лагере Бухенвальд.

В открытии приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова, которая отметила, что идею установки памятной доски поддержал и помог осуществить Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На мероприятии также выступили: заместитель председателя Союза писателей Рамис Аймат, друг Наби Даули — писатель Лерон Хамидуллин, руководитель Алькеевского землячества в Казани Ришат Хафизов, директор школы, названной в честь писателя, а также дочь писателя Гульфия Даулетшина, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Наби Даули родился в 1910 году в деревне Казанской губернии. Оставшись без родителей, воспитывался в Царицынской детской колонии, где окончил школу. После этого работал на одном из металлургических заводов Донбасса. Затем учился на вечернем отделении Казанского педагогического института.

С 1935 года приезжает в Казань, где работает заведующим отделом культуры и искусства в редакции в газете «Яшь Сталинчы». В эти годы поэт издает четыре сборника стихотворений: «Думы», «Сорок стихов», «Алый цветок», «Счастье». В 1941 году уходит добровольцем на фронт, служит разведчиком, попадает в плен. Но в 1945 году с товарищами бежит из плена из Магдебургской тюрьмы и возвращается в ряды Красной Армии. О годах в плену пишет автобиографический роман «Между жизнью и смертью».

Н.Даули известен как автор поэтических сборников «Встречи в пути», «Я остаюсь на земле», а также как детский писатель и драматург. Он ушел из жизни 18 мая 1989 года.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани