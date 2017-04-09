В Казани появился «Вейрон»: пользователи соц. сетей оценили первый в городе гиперкар Bugatti Veyron

В Казани появился дорогостоящий гиперкар «Бугатти Вейрон». Пользователи социальных сетей – жители города – сфотографировали и выложили в Интернет фотографию новенького автомобиля в момент, когда его выгружают на стоянку.

Кому принадлежит этот «суперавтомобиль», откуда его привезли и куда он отправится дальне, неизвестно. Также неизвестно, останется ли он в Казани или он появился в столице Татарстана только на время. В любом случае появление этого экземпляра в городе произвело сильный эффект на местных жителей. Фотография гиперкара вызвала большой ажиотаж в социальных сетях.

Автомобильные эксперты называют Bugatti Veyron феноменом в мире автомобилей. Эта машина обладает не только потрясающими ходовыми качествами, но и считается одним из главных символов по-настоящему большого богатства и успеха. Стоимость среднестатистического «Вейрон» на подобии казанского экземпляра равна примерно $1,65 млн. Однако в мире есть экземпляры и подороже. А всего на планете продано только 450 таких машин.

Позволить себе такой автомобиль могут только очень богатые люди. Ежемесячное содержание «Бугатти» при средних расходах обойдется владельцу в примерно 2,5 тыс. долларов. Зато машина просто поражает своими качествами. Мотор гиперкара имеет мощность в 1000 л.с., разгон до сотни возможен менее чем за 2,5 сек., а максимальная скорость достигает более 40 км/час.

Интересно, что казанский «Вейрон» отличается от многих других экземпляров модели. Машина имеет сплошной роскошный черный ониксовый цвет. Что у гиперкара под капотом, неизвестно.