В Казани появится первый многоквартирный дом с солнечными батареями. Об этом Мэру Казани Ильсуру Метшину рассказал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимур Алибаев, подводя итоги 2016 года.

Он отметил, что на крыше 9-этажного жилого дома «Красное яблоко», который строится на перекрестке улиц Лукина и Академика Павлова в Авиастроительном районе, будут установлены солнечные батареи. Выработанное электричество будет использовано для освещения мест общего пользования. Строительство дома было начато в прошлом году.

Говоря о жилищном строительстве, Тимур Алибаев сообщил, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани в 2016 году введено 106,6 тыс. кв. м жилья (1510 квартир). Так, 6 домов площадью 42,8 тыс. кв. м, многоуровневый паркинг на 349 мест и детский сад на 140 мест ввела компания «ЮИТ Казань». В конце года Исполком города выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома на 437 квартир первой очереди ЖК «Столичный» в 70 квартале. Всего, согласно проекту, комплекс включает в себя три дома на 1,4 тысячи квартир, с подземной парковкой и детским садом на 150 мест.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 многоквартирных домов общей площадью 195,1 тыс.кв. м: 3 дома площадью 51,3 тыс.кв. м в Авиастроительном районе и 9 домов площадью 144,3 тыс.кв. м в Ново-Савиновском районе.

В частности, в 2017 году завершается строительство одного из двух 10-этажных домов в ЖК «Взлетная полоса» (ул.Лукина/Годовикова). А ООО «Яшма» планирует завершить строительство 17-этажного жилого дома площадью 12 тыс. кв. м по ул.С.Хакима. Отметим, что это строительство стало возможным благодаря тому, что инвестор расселил 13 индивидуальных жилых домов.

Еще один инвестор – ООО «Сармай» — в настоящее время расселяет три аварийные дома. В целом, как пояснил в ходе выступления глава администрации районов, проблема аварийных домов сдинута с мертвой точки. Так, жители двух других аварийных домов расселены во вновь построенный дом по ул.Малая Крыловка и в квартиры, освобожденные в ходе инвентаризации муниципального жилого фонда. 10 домов исключены из списка аварийных: там будет производен капитальный ремонт. В ноябре введен в эксплуатацию 120-квартирный 11-этажный дом на ул.Максимова, д.37б, в который планируется расселить жителей домов №37 и 39 по ул.Максимова.

Кроме того, 6 домов: в поселке Крутушка (ул.Центральная, 28, 30, 31, 40) и дома по адресам ул.Побежимова, 34 и ул.Ново-Караваевская, 2 – включены в муниципальную программу по расселению жителей аварийных домов.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани