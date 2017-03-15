В Казани пройдет благотворительный турнир по настольному теннису

18 марта в Казани состоится благотворительный турнир по настольному теннису. Соревнования с профессиональным судейством, призами и подарками пройдет в Центре бокса и настольного тенниса.

Каждый участник может прийти со своей семьей — в рамках турнира будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, веселые старты, также будет возможность попробовать свои силы в настольном теннисе.

Взнос от команды (не более 5 человек) составляет 5000 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение девочек-инвалидов Раллины и Регины Ильиных. Организаторами соревнования выступают администрация Советского района Казани, СДЮСШОР, благотворительный фонд «Альпари». Турнир пройдет с 9.30 до 13.30, сообщают организаторы.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани