В Казани пройдут показы фильмов в рамках анимационного фестиваля «LIAF»

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Дмитрий Артуров
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В Казани пройдут показы фильмов в рамках анимационного фестиваля «LIAF»С 26 января в казанском кинотеатре «Мир» в течение недели пройдут показы фильмов в рамках нового сезона анимационного фестиваля «LIAF». Подборку составили 11 картин, созданных в технике коллажа, традиционного рисунка, компьютерной графики.

В программе собраны лучшие фильмы из национального и международного конкурсов фестиваля «LIAF», который прошел в Лондоне с 2 по 12 декабря.

«LIAF» остается главным независимым анимационным фестивалем Европы, собирая со всего мира сюрреалистичные, провокационные, сумасшедшие, невероятные истории, нарисованные с любовью и смыслом. Начало показов в 19.00, сообщает пресс-служба ГБУК РТ «Татаркино».

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани

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