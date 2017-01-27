В Казани разыскивают подозреваемого в покушении на разбойное нападение

Полиция Казани просит жителей оказать содействие в розыске молодого человека, подозреваемого в покушении на разбойное нападение на магазин.

30 ноября сотрудница торгового учреждения позвонила в полицию и сообщила, что в 15.30 в продуктовый магазин, расположенный в Кировском районе, зашел неизвестный молодой человек, и, достав из пакета нож, потребовал выручку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.162 УК РФ (покушение на совершение разбоя).

Женщина не растерялась и пригрозила преступнику, что нажмет на кнопку тревожной сигнализации. Подозреваемый, услышав это, не стал усугублять положение и, убрав нож, вышел из магазина, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом учреждении. На основании изъятых видеозаписей полицейские определили приметы злоумышленника. На вид ему 20-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, в момент совершения преступления лицо было прикрыто черным шарфом. В настоящее время розыскные мероприятия продолжаются. Всех, кто может оказать содействие в раскрытии преступления, помочь в установлении личности злоумышленника и его местонахождения, сотрудники полиции просят обращаться по номерам 294-50-21, 89178806987 (отделение по раскрытию грабежей и разбоев) и 02, 052 (анонимно).

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани