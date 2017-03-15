В Казани стартовал финал республиканского конкурса «Воспитатель года-2017»

В Казани дан старт заключительному этапу республиканского конкурса «Воспитатель года-2017». В финале примут участие 30 воспитателей, победивших в зональном этапе.

Заключительный этап состоит из двух мероприятий, которые дадут максимально полное представление о профессиональных и индивидуальных качествах участников, их социальной и гражданской позиции.

14-15 марта воспитателям предстоит пройти «Мастер-класс» на базе детского сада №131. 16 апреля в зале заседаний Министерства образования и науки РТ участников ждет «Публичная лекция».

Победитель будет определен по количеству набранных баллов за конкурсные мероприятия, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани