В Казани стартовал XI детский фестиваль искусств «Январские вечера»

В Казани стартовали «Январские вечера» — XI детский фестиваль искусств, который призван объединить любителей литературы, музыки, живописи, хореографии и театра.

В рамках фестиваля в течение недели на пяти площадках муниципальных учреждений культуры города школьники Казани представят выступления, основанные на одном из лучших образцов детской литературы – сказке «Алиса в стране чудес». Вход на все мероприятия бесплатный

22 января в 14.00 в НКЦ «Казань» состоится концерт «Имин жыр», который объединит порядка 500 начинающих музыкантов. Здесь же пройдет художественная выставка.

24 января в 15.00 Центральная детская библиотека на ул.Гарифьянова, 42 проведет для гостей фестиваля литературно-музыкальную встречу «БиблиАлиса». В программе — чтение фрагментов сказки, музыкальные подарки от учащихся народных отделений школ искусств, викторины и подарки.

26 января в 17.00 состоится вечер скрипичной музыки в ДМШ №1 им.Чайковского. В рамках вечера выступят юные скрипачи и виолончелисты, пройдут выставка рисунков, а также встреча-беседа с композиторами Алсу Сунгатуллиной и Эльмиром Низамовым, поэтом Робертом Минуллиным и воспитанниками творческой студии ЦСМ Софии Губайдулиной.

28 января в 17.00 в ДМШ №5 пройдет заключительный концерт фестиваля с подведением итогов и награждением участников. Закрытие фестиваля запомнится не только музыкальными номерами от школ искусств, селфи-сессией от ДК им.Саид-Галиева, но и благотворительной ярмаркой-продажей предметов декоративно-прикладного искусства от художественных школ и передвижной книжной выставкой от библиотек Казани.

Как отметил на открытии фестиваля начальник Управления культуры Азат Абзалов, Казань стала одной из площадок для проведения этого общероссийского проекта. Напомним, «Январские вечера» – это уникальный творческий проект МССМШ им.Гнесиных и ГМИИ им.Пушкина, созданный в 2007 году как продолжение знаменитых «Декабрьских вечеров» Святослава Рихтера. Организатором фестиваля в столице Татарстана в этом году стало Управление культуры города.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани