В Казани выявили сильнейших мастеров в скоростном собирании кубика Рубика

Впервые в Казани прошли всероссийские соревнования по спидкубингу «Tatarstan Spring Open 2017». В подростковом клубе «Лимонад» в состязаниях по сборке кубика Рубика на скорость сошлись 70 подростков.

Участники соревновались в нескольких дисциплинах: сборка на скорость классического кубика Рубика, додекаэдра, пирамиды, сборка одной рукой, сборка вслепую. Чемпионат посетил и один из звезд спидкубинга Максим Чечнев. Он известен тем, что может собрать кубик вслепую за минуту. Именно Максим стал чемпионом в сборке вслепую. Его результат 1 минута 15,43 секунды. Тимур Фролов победил в сборке классического кубика с результатом 11,5 секунды. За 18,5 секунды собрал классический кубик Рубика одной рукой Эрик Шакиров. Лучшим в сборке куба 5х5х5 с результатом 1 минута 35,69 секунды стал Владимир Веткин. В номинации мегамикс победил Денис Федоров. Он смог собрать додекаэдр за 2 минуты 58,11 секунды, сообщает Комитет по делам детей и молодежи.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани