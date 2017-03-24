24 марта в Казанской ратуше состоится бал «В гостях у Пушкина». Мероприятие посвящено золотому веку русской культуры.

На балу прозвучат отрывки из произведений Льва Толстого, Марины Цветаевой, Ивана Тургенева, Сергея Есенина, Александра Пушкина. Также в программе – танцевальные номера и театральная композиция по сценическому фехтованию.

Казанский специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» проводит бал ежегодно. Так, в 2015 году бал включал в себя «Лермонтовские чтения». В этом году в рамках мероприятия состоится конкурс, где выберут «Королеву бала».

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани