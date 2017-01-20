В минувшие сутки на улицах Казани в уборке снега было задействовано 600 единиц спецтехники

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За минувшие сутки с улиц Казани вывезено 6 тыс. 258 тонн снега.

Всего на улицах города было задействовано 556 дорожных рабочих и 600 единиц специальной техники. Среди них 100 комбинированных дорожных машин, 59 КДМ «Бошунг», 14 снегопогрузчиков, 127 тракторных щеток, 25 грейдеров, 61 фронтальный погрузчик, 54 МКСМ «Барсик», 135 самосвалов и другие.

За сутки на дорогах столицы Татарстана было использовано 856 тонн противогололедных средств, в том числе 159 тонн реагента и 697 тонн песко-соляной смеси.

Сегодня, по данным администраций районов, на улицы Казани для уборки снега вышли 499 дорожных рабочих, задействовано 310 единиц специальной техники.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезено более 332 тыс. тонн снега.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани