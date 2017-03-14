В Татарстане стартовал финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». За звание лучшего поспорят 58 татарстанских педагогов.

Учителя-победители зональных туров будут соревноваться до 17 марта в двух номинациях: «Учитель года» (педагоги со стажем более 5 лет) и «Педагогический дебют» (учителя с педагогическим стажем не более 3 лет).

В этом году впервые в Татарстане проходит Всероссийский конкурс учителей татарского языка и литературы. В зональном туре конкурса приняли участие 53 учителя татарского языка и литературы общеобразовательных организаций 45 муниципальных образований РТ и 21 учитель татарского языка и литературы из 10 субъектов России. Победители зональных туров – 25 учителей муниципальных образований Татарстана и 10 учителей из Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Удмуртской Республики с 13 по 17 марта будут принимать участие в заключительном этапе всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани