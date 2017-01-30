Юбилейный Казанский лыжный марафон соберет 670 спортсменов из России и других стран

4 февраля состоится юбилейный Казанский лыжный марафон с участием 670 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Свое участие в марафоне на дистанции в 5 км подтвердила паралимпийская сборная России. Среди участников соревнований — представители Татарстана, Москвы, Московской области, Перми, Тольятти, Уфы, а также лыжники из Казахстана и Чехии. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Светлана Вострикова.

Она напомнила, что в 2017 году Казанскому лыжному марафону исполняется 50 лет, и он впервые приобрел международный статус, войдя в серию крупнейших лыжных марафонов России «Russialoppet». В этом году соревнования пройдут на обновленной лыжной базе «Локомотив», где была расширена трасса и проведена ее укатка ратраком. «Сейчас это лучшая лыжная трасса в городе, где есть круги со сложным рельефом для профессионалов, и круги без перепада высот для любителей», — отметила докладчик.

Среди 670 зарегистрировавшихся на марафон спортсменов 500 человек выбрали дистанцию в 50 км, 100 человек – полумарафонскую дистанцию на 25 км, еще 70 лыжников пробегут 5 км. Все спортсмены будут преодолевать дистанцию свободным стилем. «Каждый участник марафона на старте получит не только именной номер в виде майки, но и памятные сувениры. На финише каждому участнику гарантирована медаль вне зависимости от занятого места. Победителей же ждет отдельный подарок», — сообщила С.Вострикова. Так, общий призовой фонд соревнований составляет 1 млн. рублей и будет распределен среди мужчин, занявших места с 1 по 9 и среди женщин – с 1 по 6 место. Начало забегов в 10.00.

В свою очередь, Мэр Казани Ильсур Метшин пожелал всем участникам марафона достигнуть хороших результатов. «Заранее хочу пожелать удачи всем участникам марафона. Надеюсь увидеть и работников муниципалитета на лыжне, в том числе сидящих в зале руководителей. В здоровом теле – здоровый дух, коллеги», — заключил Мэр Казани.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани