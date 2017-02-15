16 февраля в Кирове будет открыт аквапарк

16 февраля в 16:00 планируется открытие новой аквазоны в городе Киров. Новое развлекательное заведение расположено по улице Грибоедова 15.

Жители города еще с осени прошлого года с нетерпением ожидают открытия аквапарка, так как это событие неоднократно было отложено на неопределенные сроки. По плану строительство должно было завершиться в конце прошлого года. Денис Резуник, который стал заказчиков и автором данной идеи, сообщал, что осенью начались работы по отделки внутри аквазоны: «Заморозки проекта не существует, новое заведение будет открыто немного позже планируемого».

Заказчики проекта рассказывали, что планируется возведение мини-копии казанской аквазоны, которая называется «Ривьера». Необходимо отметить, что данный аквапарк, имеющий три этажа, станет первым в области. Часть дизайна новой постройки выполнена в дымковском стиле, на стенах и перегородках парка можно заметить вятские узоры. В новой аквазоне предусмотрено пять горок разных размеров, три бассейна, один может выполнять имитацию морской волны. Заведение предусмотрено для взрослых и детей. О ценах на развлечения неизвестно, но их планируют озвучить во время открытия.