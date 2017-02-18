Аквапарк в Кирове незаслуженно прозвали мини-копией «Ривьеры» в Казани

16 февраля состоялось открытие аквапарка в Кирове. Новое заведение находится на улице Грибоедова 15.

В конце прошлого года в городе Новосибирск была открыта аквазона, которая является самой большой в РФ. Размеры заведения больше, чем Красная площадь. Также в топ крупных аквапарков входит казанская «Ривьера». О водных развлечениях жители Кирова мечтали давно, о планах говорили на протяжении последних пять лет. Изначально звучало предложение о строительстве около Дворца пионеров, а после – в районе Филейки. В результате дальше разговоров планы не пошли, затем долго об аквазоне не вспоминали. Но прошлым летом стала известная новость, что местный предприниматель Денис Резуник начал возводить помещение, где будет находиться небольшой аквапарк.

Первая кировская аквазона стала пристройкой Сельмашевских бань, ее площадь составила 780 кв.м. Еще до открытия, местные журналисты прозвали аквапарк небольшой копией «Ривьеры». Но стоит отметить, что данное сравнение является неуместным, так как развлекательное заведение в 25 раз меньше. В аквапарке имеется пара зон. Для взрослых предусмотрены 4 горки, высота которых 4-7 метров, а также бассейн с площадью в 78 кв.м. Для маленьких жителей города сделали две небольшие горки, а также одна винтовая и бассейн.